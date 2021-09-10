Новая платформа для начинающих NFT-создателей
Платформа HeyMint заявлена как самая простая, удобная и дешевая, практически – тренажер для авторов NFT-коллекций. Она готова «стать доступным, справедливым и недорогим творческим инструментом».
17
05/23
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+0,00
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$1,00
+0,00
Frax
$1,00
+0,00
Edgecoin
$1,00
+0,00
EOS
$0,90
+0,01
The Sandbox
$0,53
+0,00
Rocket Pool
$49,65
+0,50
MultiversX
$37,46
+0,55
Aave
$65,95
+3,58
Decentraland
$0,51
+0,00
Theta Network
$0,92
+0,01
Stacks
$0,66
+0,02
Render
$2,35
+0,41
Tezos
$0,91
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-0,16
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+0,00
Synthetix Network
$2,40
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USDD
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+0,00
BitDAO
$0,50
+0,00
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Curve DAO
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Gate
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$0,00
+0,00
WhiteBIT Token
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+0,12
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$1950,00
+27,53
Bitcoin SV
$33,74
+0,02
Conflux
$0,31
+0,01
Bitget Token
$0,46
+0,00
Sui
$1,17
+0,04
Optimism
$1,78
+0,08
Chiliz
$0,11
+0,00
Gemini Dollar
$1,00
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Maker
$636,61
+7,24
BitTorrent
$0,00
+0,00
GMX
$63,78
+2,78
Klaytn
$0,18
+0,00
Terra Luna Classic
$0,00
+0,00
Mina Protocol
$0,58
+0,02
Injective
$6,57
+0,49
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$1984,60
-7,88
Casper Network
$0,05
0,00
Frax Share
$7,25
+0,32
IOTA
$0,18
+0,00
Tokenize Xchange
$6,41
+0,12
eCash
$0,00
+0,00
Kava
$0,97
+0,07
Dash
$44,00
-0,66
Tether Gold
$1976,06
-12,28
Huobi
$2,94
+0,03
cETH
$36,52
+0,50
Trust Wallet
$1,10
+0,01
Flare
$0,03
+0,00
XDC Network
$0,03
+0,00
Zilliqa
$0,02
+0,00
Уведомления0
Главное
Платформа HeyMint заявлена как самая простая, удобная и дешевая, практически – тренажер для авторов NFT-коллекций. Она готова «стать доступным, справедливым и недорогим творческим инструментом».
17
05/23
Краткосрочный прогноз
18
05/23
Краткосрочный прогноз
17
05/23
Новости
14:21, 18.05
Ripple представила платформу для CBDC, основанную на XRP-реестре Ripple. Она позволяет управлять и настраивать весь жизненный цикл CBDC, включая чеканку, распространение, погашение и сжигание токенов.
14:16, 18.05
! Валютное управление Гонконга (HKMA) объявило о начале пилотной программы внедрения CBDC на базе Ripple CBDC. Предусмотрены 16 проeктов, в том числе онлайн и офлайн платежами, токен- депозиты.
13:26, 17.05
Прокуратура Китая подвергла критике рынок NFT за "псевдоинновации", "непрозрачность цен", "низкую художественную ценность" многих произведений и спекулятивные действия ряда его участников.
13:13, 17.05
Компания Lightning Labs выпустила новую версию протокола Taproot Assets для более эффективного создания новых активов стандарта токенов BRC-20 в сети биткойна, что позволит избежать перегрузки сети.
13:07, 17.05
Комитет Казначейства Великобритании рекомендовал регулировать торговлю криптовалютами и инвестиции в них как азартные игры, так как они не обеспечены и представляют высокие риски для потребителей.
13:04, 17.05
Обанкротившаяся крипто-кредитная фирма Celsius решила вывести свои ETH, размещённые на платформе Lido. По данным о транзакциях, компания запросила вывод 428084 stETH на сумму более $780 млн.
14:24, 16.05
Директор Circle по стратегии Патрик Хансен: Европа уже может похвастаться самыми дружественными к криптовалюте банками в мире; с водом закона о криптоактивах (MiCA) это лидерство может усилиться.
14:04, 16.05
ForkLog: Объём транзакций в сети биткоина растёт, но число активных адресов - минимально с июля 2021 года-764 000. При росте комиссий (из-за Ordinals) многие избегают операций, - считают в The Block.
13:46, 16.05
Американский банкир Нил Кашкари усомнился в пользе CBDC или крипты для платежей: "Никто не может чётко сказать, какие проблемы они решают. Я и так могу прямо сейчас отправить $5 любому в этом зале".
13:36, 16.05
Совет ЕC по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры финансов стран союза, проголосовал за ввод в действие закону ЕС о регулировании рынков крипто-активов (MiCA).
13:26, 16.05
Глава SEC США Гэри Генслер отверг критику, что SEC не предоставила полезных рекомендаций для криптокомпаний, утверждая, что правила уже есть: это правила оборота ценных бумаг.
13:12, 16.05
В I квартале 2023 г. эмитент USDT Tether снизил долю банковских депозитов в резервах на 90% - с $5,3 млрд до $481 млн, добавив в резервы золото (около $3,2 млрд - 4%) и биткоины ($1,45 млрд - 1,8%).
15:41, 15.05
Разработчик биткоина Уди Вертхаймер опубликовал скриншот, согласно которому первой в истории покупкой за биткойны был JPEG-файл за 500 BTC в феврале 2010 года, что раньше покупки пицц за 10000 BTC.
15:37, 15.05
Компания Samsung заключила соглашение с Центробанком Южной Кореи для проведения тестирования переводов и платежей в цифровой валюте центрального банка (CBDC) на устройствах Samsung.
15:33, 15.05
Регулятором криптовалютного рынка в РФ могут назначить Федеральную налоговую службу. Большинство экспертов полагают, что это мало повлияет на крипторынок страны.
15:31, 15.05
! Число биткоин-адресов, содержащих как минимум 1 биткоин, преодолело отметку в 1 млн, - сообщил ForkLog со ссылкой на гласно Glassnode.
17:21, 13.05
В Twitter популярной игры Assassin's Creed объявлено о создании Smart Collectibles. Будут выпущены физические 3D предметы, привязанные к цифровому адресу и редким и уникальным NFT для самой игры.
17:05, 13.05
Сенаторы США внесли законопроект с требованием отчета о принятии криптовалюты в качестве законного средства платежа в Сальвадоре; они считают, что это может вредить финансовой стабильности.
16:59, 13.05
Южнокорейская технологическая компания LG Electronics подала заявку на патент на свой Smart TV на основе блокчейна, который позволяет пользователям торговать нематериальными токенами (NFT).
16:53, 13.05
Биржа Binance объявила в Twitter, что уходит с канадского рынка из-за новых правил канадского регулятора ценных бумаг CSA с более жёсткими регистрационными правилами и ограничениями.
Gaming
Игры - одна из главных движущих сил криптоэкономики, так, по данным аналитической компании DappRadar, около 38% всех криптотранзакций в апреле 2023 года были связаны с играми.
12
05/23
Платформа децентрализованных финансов (DeFi) Hxro Network объявила о создании игровой студии Bitblox Games.
08
05/23
Ошеломляющие успехи генеративных нейросетей в области «компиляции» текстов или изображений - лишь первый шаг. В самое ближайшее время их возможности пополнятся созданием видео.
04
05/23
В мае состоится совместное заседание Комитетов Палаты представителей Конгресса США по финансовым сервисам и по сельскому хозяйству, для согласования позиций по работе над законом о крипто.
04
05/23
VR-гейминг или активное использование метавселенной способны вызывать «киберболезнь» (cybersickness) или «сенсорный конфликт» между сигналами из виртуальный реальности и ощущениями реального мира.
02
05/23
Сделка Microsoft по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд должна была стать крупнейшим событием в игровой индустрии. Однако Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку.
29
04/23
Технический анализ
Краткосрочный прогноз
18
05/23
Краткосрочный прогноз
17
05/23
Краткосрочный прогноз
16
05/23
Краткосрочный прогноз
15
05/23
Криптоэкономика
Очередная волна падения крипторынка, возможно, связана с трудностями Binance в США. Американские власти выступают против криптовалют вообще или против конкурента американских криптобирж?
13
05/23
Капитализация мемкоина PEPE обвалилась за пять дней на $1 млрд. Кто не успел – тот опоздал: обычная спекулянтская история Pump&Dump. На хайпе можно заработать, вовремя рискнув.
11
05/23
Дискуссии о крахе доллара продолжаются давно, многие считают их такими же бесплодными, как разговоры об НЛО. Но в последнее время у противников доллара появились новые весомые аргументы.
02
05/23
Известные американские криптобиржи Coinbase и Kraken, которые уже давно находятся под прицелом регуляторов, не соглашаются с обвинениями и бросают вызов властям США.
28
04/23
Маркетплейсы
Платформа HeyMint заявлена как самая простая, удобная и дешевая, практически – тренажер для авторов NFT-коллекций. Она готова «стать доступным, справедливым и недорогим творческим инструментом».
17
05/23
Новая торговая площадка Tensor последовала примеру Blur. Она запустила эирдроп, и благодаря этому обошла доминирующий маркетплейс Magic Eden в сети Solana.
05
05/23
Румынский Национальный институт информатики запускает институциональный NFT-маркетплейс на блокчейне MultiversX «для укрепления связей между государственным и частным секторами».
27
04/23
В ноябре прошлого года американская компания Mattel, первая из производителей игрушек, запустила NFT-маркетплейс Mattel Creations. Завтра планируется открытие P2P-платформы для торговли токенами.
26
04/23
В мире Web3 прибавление: Canon USA, ведущий в США поставщик устройств для создания, обработки и печати изображений, планирует запустить в конце года свой NFT-маркетплейс с фотографиями.
18
04/23
Децентрализованный маркетплейс OpenBazaar, для торговли физическими товарами с расчетами в криптовалютах - намерен воскреснуть, спустя два года после "кончины".
17
04/23
Технологии
Пользователи скандально-известной биржи QuadrigaCX получат 13% от заявленных требований в качестве «промежуточных дивидендов». Банкротство QuadrigaCX получило огромный резонанс в криптокоммьюнити.
16
05/23
Один из разработчиков биткоина предлагает блокировать распространившиеся ординалы (Ordinals) и мем-монеты, созданные с помощью нового стандарта BRC-20.
11
05/23
NFT
Сверхпопулярная игровая франшиза Assassin's Creed обзаведется NFT-коллекцией.
16
05/23
Компании Mattel и Boss Beauties создали коллекцию цифровых предметов коллекционирования Барби для привлечения женщин в пространство Web3.
12
05/23
Всемирно известный аукционный дом Sotheby’s продолжает экспансию на рынок NFT, запустив собственный маркетплейс для вторичных продаж NFT на своей площадке Sotheby’s Metaverse.
08
05/23
В апреле NFT-рынок значительно просел. Снизились продажи, уменьшился объем торгов и количество уникальных пользователей.
06
05/23
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