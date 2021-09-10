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Главное

Editor img 6644

Гарри

Гаррисон

Новая платформа для начинающих NFT-создателей

Платформа HeyMint заявлена как самая простая, удобная и дешевая, практически – тренажер для авторов NFT-коллекций. Она готова «стать доступным, справедливым и недорогим творческим инструментом».

Гарри

Гаррисон

0

17

05/23

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Новости

14:21, 18.05

Ripple представила платформу для CBDC, основанную на XRP-реестре Ripple. Она позволяет управлять и настраивать весь жизненный цикл CBDC, включая чеканку, распространение, погашение и сжигание токенов.

14:16, 18.05

! Валютное управление Гонконга (HKMA) объявило о начале пилотной программы внедрения CBDC на базе Ripple CBDC. Предусмотрены 16 проeктов, в том числе онлайн и офлайн платежами, токен- депозиты.

13:26, 17.05

Прокуратура Китая подвергла критике рынок NFT за "псевдоинновации", "непрозрачность цен", "низкую художественную ценность" многих произведений и спекулятивные действия ряда его участников.

13:13, 17.05

Компания Lightning Labs выпустила новую версию протокола Taproot Assets для более эффективного создания новых активов стандарта токенов BRC-20 в сети биткойна, что позволит избежать перегрузки сети.

13:07, 17.05

Комитет Казначейства Великобритании рекомендовал регулировать торговлю криптовалютами и инвестиции в них как азартные игры, так как они не обеспечены и представляют высокие риски для потребителей.

13:04, 17.05

Обанкротившаяся крипто-кредитная фирма Celsius решила вывести свои ETH, размещённые на платформе Lido. По данным о транзакциях, компания запросила вывод 428084 stETH на сумму более $780 млн.

14:24, 16.05

Директор Circle по стратегии Патрик Хансен: Европа уже может похвастаться самыми дружественными к криптовалюте банками в мире; с водом закона о криптоактивах (MiCA) это лидерство может усилиться.

14:04, 16.05

ForkLog: Объём транзакций в сети биткоина растёт, но число активных адресов - минимально с июля 2021 года-764 000. При росте комиссий (из-за Ordinals) многие избегают операций, - считают в The Block.

13:46, 16.05

​​Американский банкир Нил Кашкари усомнился в пользе CBDC или крипты для платежей: "Никто не может чётко сказать, какие проблемы они решают. Я и так могу прямо сейчас отправить $5 любому в этом зале".

13:36, 16.05

Совет ЕC по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры финансов стран союза, проголосовал за ввод в действие закону ЕС о регулировании рынков крипто-активов (MiCA).

13:26, 16.05

Глава SEC США Гэри Генслер отверг критику, что SEC не предоставила полезных рекомендаций для криптокомпаний, утверждая, что правила уже есть: это правила оборота ценных бумаг.

13:12, 16.05

В I квартале 2023 г. эмитент USDT Tether снизил долю банковских депозитов в резервах на 90% - с $5,3 млрд до $481 млн, добавив в резервы золото (около $3,2 млрд - 4%) и биткоины ($1,45 млрд - 1,8%).

15:41, 15.05

Разработчик биткоина Уди Вертхаймер опубликовал скриншот, согласно которому первой в истории покупкой за биткойны был JPEG-файл за 500 BTC в феврале 2010 года, что раньше покупки пицц за 10000 BTC.

15:37, 15.05

Компания Samsung заключила соглашение с Центробанком Южной Кореи для проведения тестирования переводов и платежей в цифровой валюте центрального банка (CBDC) на устройствах Samsung.

15:33, 15.05

Регулятором криптовалютного рынка в РФ могут назначить Федеральную налоговую службу. Большинство экспертов полагают, что это мало повлияет на крипторынок страны.

15:31, 15.05

! Число биткоин-адресов, содержащих как минимум 1 биткоин, преодолело отметку в 1 млн, - сообщил ForkLog со ссылкой на гласно Glassnode.

17:21, 13.05

В Twitter популярной игры Assassin's Creed объявлено о создании Smart Collectibles. Будут выпущены физические 3D предметы, привязанные к цифровому адресу и редким и уникальным NFT для самой игры.

17:05, 13.05

Сенаторы США внесли законопроект с требованием отчета о принятии криптовалюты в качестве законного средства платежа в Сальвадоре; они считают, что это может вредить финансовой стабильности.

16:59, 13.05

Южнокорейская технологическая компания LG Electronics подала заявку на патент на свой Smart TV на основе блокчейна, который позволяет пользователям торговать нематериальными токенами (NFT).

16:53, 13.05

Биржа Binance объявила в Twitter, что уходит с канадского рынка из-за новых правил канадского регулятора ценных бумаг CSA с более жёсткими регистрационными правилами и ограничениями.

October 25 26
October 25 26
Баннер
Баннер

Gaming

Editor img 5839

Гарри

Гаррисон

Закон о крипто в США обсудят финансисты и фермеры

В мае состоится совместное заседание Комитетов Палаты представителей Конгресса США по финансовым сервисам и по сельскому хозяйству, для согласования позиций по работе над законом о крипто.

Гарри

Гаррисон

0

04

05/23

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Editor img 2221

Артем

Каменев

Почему некоторых тошнит от VR? Ответ – физио...

VR-гейминг или активное использование метавселенной способны вызывать «киберболезнь» (cybersickness) или «сенсорный конфликт» между сигналами из виртуальный реальности и ощущениями реального мира.

Артем

Каменев

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02

05/23

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Editor img 9994

Артем

Каменев

Облачный гейминг похоронил сделку Microsoft

Сделка Microsoft по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд должна была стать крупнейшим событием в игровой индустрии. Однако Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку.

Артем

Каменев

0

29

04/23

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Технический анализ

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Криптоэкономика

Editor img 7773

Гарри

Гаррисон

Власти преследуют Binance, поддерживая CoinBase?

Очередная волна падения крипторынка, возможно, связана с трудностями Binance в США. Американские власти выступают против криптовалют вообще или против конкурента американских криптобирж?

Гарри

Гаррисон

0

13

05/23

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Editor img 5814

Гарри

Гаррисон

Какая (крипто)валюта заменит доллар?

Дискуссии о крахе доллара продолжаются давно, многие считают их такими же бесплодными, как разговоры об НЛО. Но в последнее время у противников доллара появились новые весомые аргументы.

Гарри

Гаррисон

0

02

05/23

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Все новости
October 25 26
October 25 26
Баннер
Баннер

Маркетплейсы

Editor img 6644

Гарри

Гаррисон

Новая платформа для начинающих NFT-создателей

Платформа HeyMint заявлена как самая простая, удобная и дешевая, практически – тренажер для авторов NFT-коллекций. Она готова «стать доступным, справедливым и недорогим творческим инструментом».

Гарри

Гаррисон

0

17

05/23

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Editor img 1047

Гарри

Гаррисон

Румыния запускает национальный NFT-маркетплейс

Румынский Национальный институт информатики запускает институциональный NFT-маркетплейс на блокчейне MultiversX «для укрепления связей между государственным и частным секторами».

Гарри

Гаррисон

0

27

04/23

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Editor img 1265

Анна

Карапетян

Производитель Барби расширяет присутствие в Web3

В ноябре прошлого года американская компания Mattel, первая из производителей игрушек, запустила NFT-маркетплейс Mattel Creations. Завтра планируется открытие P2P-платформы для торговли токенами.

Анна

Карапетян

0

26

04/23

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Editor img 8020

Анна

Карапетян

Пространство NFT-фото расширяется: +1 маркетплейс

В мире Web3 прибавление: Canon USA, ведущий в США поставщик устройств для создания, обработки и печати изображений, планирует запустить в конце года свой NFT-маркетплейс с фотографиями.

Анна

Карапетян

0

18

04/23

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Технологии

Editor img 5155

Гарри

Гаррисон

Клиентам биржи-банкрота предложили 13%

Пользователи скандально-известной биржи QuadrigaCX получат 13% от заявленных требований в качестве «промежуточных дивидендов». Банкротство QuadrigaCX получило огромный резонанс в криптокоммьюнити.

Гарри

Гаррисон

0

16

05/23

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NFT

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