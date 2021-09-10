Новости

Ripple представила платформу для CBDC, основанную на XRP-реестре Ripple. Она позволяет управлять и настраивать весь жизненный цикл CBDC, включая чеканку, распространение, погашение и сжигание токенов.

! Валютное управление Гонконга (HKMA) объявило о начале пилотной программы внедрения CBDC на базе Ripple CBDC. Предусмотрены 16 проeктов, в том числе онлайн и офлайн платежами, токен- депозиты.

Прокуратура Китая подвергла критике рынок NFT за "псевдоинновации", "непрозрачность цен", "низкую художественную ценность" многих произведений и спекулятивные действия ряда его участников.

Компания Lightning Labs выпустила новую версию протокола Taproot Assets для более эффективного создания новых активов стандарта токенов BRC-20 в сети биткойна, что позволит избежать перегрузки сети.

Комитет Казначейства Великобритании рекомендовал регулировать торговлю криптовалютами и инвестиции в них как азартные игры, так как они не обеспечены и представляют высокие риски для потребителей.

Обанкротившаяся крипто-кредитная фирма Celsius решила вывести свои ETH, размещённые на платформе Lido. По данным о транзакциях, компания запросила вывод 428084 stETH на сумму более $780 млн.

Директор Circle по стратегии Патрик Хансен: Европа уже может похвастаться самыми дружественными к криптовалюте банками в мире; с водом закона о криптоактивах (MiCA) это лидерство может усилиться.

ForkLog: Объём транзакций в сети биткоина растёт, но число активных адресов - минимально с июля 2021 года-764 000. При росте комиссий (из-за Ordinals) многие избегают операций, - считают в The Block.

​​Американский банкир Нил Кашкари усомнился в пользе CBDC или крипты для платежей: "Никто не может чётко сказать, какие проблемы они решают. Я и так могу прямо сейчас отправить $5 любому в этом зале".

Совет ЕC по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры финансов стран союза, проголосовал за ввод в действие закону ЕС о регулировании рынков крипто-активов (MiCA).

Глава SEC США Гэри Генслер отверг критику, что SEC не предоставила полезных рекомендаций для криптокомпаний, утверждая, что правила уже есть: это правила оборота ценных бумаг.

В I квартале 2023 г. эмитент USDT Tether снизил долю банковских депозитов в резервах на 90% - с $5,3 млрд до $481 млн, добавив в резервы золото (около $3,2 млрд - 4%) и биткоины ($1,45 млрд - 1,8%).

Разработчик биткоина Уди Вертхаймер опубликовал скриншот, согласно которому первой в истории покупкой за биткойны был JPEG-файл за 500 BTC в феврале 2010 года, что раньше покупки пицц за 10000 BTC.

Компания Samsung заключила соглашение с Центробанком Южной Кореи для проведения тестирования переводов и платежей в цифровой валюте центрального банка (CBDC) на устройствах Samsung.

Регулятором криптовалютного рынка в РФ могут назначить Федеральную налоговую службу. Большинство экспертов полагают, что это мало повлияет на крипторынок страны.

! Число биткоин-адресов, содержащих как минимум 1 биткоин, преодолело отметку в 1 млн, - сообщил ForkLog со ссылкой на гласно Glassnode.

В Twitter популярной игры Assassin's Creed объявлено о создании Smart Collectibles. Будут выпущены физические 3D предметы, привязанные к цифровому адресу и редким и уникальным NFT для самой игры.

Сенаторы США внесли законопроект с требованием отчета о принятии криптовалюты в качестве законного средства платежа в Сальвадоре; они считают, что это может вредить финансовой стабильности.

Южнокорейская технологическая компания LG Electronics подала заявку на патент на свой Smart TV на основе блокчейна, который позволяет пользователям торговать нематериальными токенами (NFT).